Шмигаль вважає, що на завершення боротьби з ковідом піде ще рік

"Питання широкої вакцинації сьогодні є виходом з цієї пандемії".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що на боротьбу з коронавірусом може піти ще рік. Про це заявив в інтерв'ю для РБК-Україна.

Він зазначив, що питання широкої вакцинації сьогодні є виходом з цієї пандемії.

"Прогноз не міняється. Ми прожили рік з COVID-19. Мій прогноз, що ще рік має піти на завершення боротьби. Є нові дані – це значні мутації цього вірусу. Вони викликають занепокоєння в усіх країн. І питання широкої вакцинації сьогодні є виходом з цієї пандемії. Але до кінця цього року ми плануємо вакцинувати більшість дорослого населення України. І в наступному році ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет", - пояснив Шмигаль.

Він також зазначив, що до Дня незалежності влада розраховує провакцинувати велику кількість населення, щоб мати змогу запросити гостей і відсвяткувати.

"І ми докладемо до цього всіх зусиль. Поки що підписані контракти на поставку вакцин і дати поставок свідчать, що доволі велику кількість людей ми зможемо провакцинувати. Але суттєва кількість поставок вакцин припадає на IV квартал", - заявив Шмигаль.

"Звичайно, ми зараз докладаємо максимум зусиль, щоб трохи посунути ці терміни. Тому День незалежності – це етап номер один по максимальній вакцинації. Кінець року – це вже контрольний етап, коли ми маємо сказати українському суспільству, що більшість людей в Україні провакциновані", - додав прем'єр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що до Дня Незалежності більшість українців мають отримати вакцину проти ковіду.