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За добу в Україні зафіксувалии 2 208 нових випадків ковіду, 2 194 людини отримали щеплення

Одужало 8 617 осіб.

За добу в Україні зафіксувалии 2 208 нових випадків ковіду, 2 194 людини отримали щеплення
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксували 2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 89 дітей і 34 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано 1 084 особи, летальних випадків – 119. Одужало 8 617 осіб. За добу було здійснено 21 974 тестування, зокрема методом ПЛР – 13 349, методом ІФА – 3 467, досліджень експрестестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 158.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 124 535 осіб, одужало 1 777 370. Від ускладнень захворювання померла 46 631 людина. Всього було проведено 9 682 286 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) і Миколаївській (132) областях.

2 194 людини отримали щеплення. Усього від початку кампанії вакциновано 865 590 людей, з них отримали 1 дозу 865 588 осіб.

Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 98 випадків/ 0 щеплень;
  • Вінницька область – 39 випадків/ 0 щеплень;
  • Волинська область – 105 випадків/ 52 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 191 випадок/ 452 щеплення;
  • Донецька область – 325 випадків/ 10 щеплень;
  • Житомирська область – 16 випадків/ 54 щеплення;
  • Закарпатська – 43 випадки/ 93 щеплення;
  • Запорізька область – 169 випадків/ 24 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 31 випадок/ 20 щеплень;
  • Київська область – 76 випадків/ 50 щеплень;
  • Кіровоградська область – 67 випадків/ 156 щеплень;
  • Луганська область – 15 випадків/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 50 випадків/ 592 щеплення;
  • Миколаївська область – 132 випадки/ 107 щеплень;
  • Одеська область – 86 випадків/ 90 щеплень;
  • Полтавська область – 97 випадків/ 74 щеплення;
  • Рівненська область – 76 випадків/ 40 щеплень;
  • Сумська область – 51 випадок/ 66 щеплень;
  • Тернопільська область – 62 випадки/ 80 щеплень;
  • Харківська область – 213 випадків/ 103 щеплення;
  • Херсонська область – 38 випадків/ 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 0 випадків/ 20 щеплень;
  • Черкаська область – 128 випадків/ 11 щеплень;
  • Чернівецька область – 63 випадки/ 30 щеплень;
  • Чернігівська область – 37 випадків/ 70 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 531 754 людини.

Нагадаємо, станом на суботу, 8 травня усі області України вийшли з “червоної” карантинної зони. Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин буде подовжено до серпня. Він зазначив, що уряд не планує вводити загальнодержавний локдаун, у разі необхідності будуть закривати окремі області, як це відбувалося у минулу хвилю захворюваності.

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