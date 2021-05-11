​Тих, хто записався в "Дії", будуть вакцинувати поза чергою у вихідні

Людей, які записались на щеплення від коронавірусу через "Дію", будуть вакцинувати в спеціально виділені дні на вихідних.

Про це повідомляється на сайті президента України за підсумками селекторної наради щодо ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19.

"На нараді обговорили вакцинацію тих, хто записався на щеплення через додаток «Дія». Президент підтримав пропозицію міністра охорони здоров’я щодо впровадження окремих днів, а саме – вихідних, для вакцинації цих осіб. Їх наразі 532 тисячі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 11 травня в Україні від коронавірусу вакцинували 865,6 тис. людей, це приблизно 2% населення.