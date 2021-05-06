В Україні виявили ще 6 038 випадків ковіду, 374 людини померли

У середу, 5 травня, в Україні провели 36 945 тестувань методом ПЛР і виявили 6 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Повідомляється також, що за минулу добу від ковіду одужала 14 351 особа, госпіталізовано 1 849 пацієнтів, 374 людини померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

Від початку пандемії в Україні захворіло 2 097 024 особи, одужало – 1 711 709 осіб, 45 451 людина померла.

За даними МОЗ, 5 травня в Україні 24 494 людини щеплено проти COVID-19. Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти ковіду щеплено 783 812 людей, дві дози отримали 419 осіб.

Станом на 5 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 519 165 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;

Вінницька область – 147 випадків/ 1 096 щеплень;

Волинська область – 161 випадок/ 196 щеплень;

Дніпропетровська область – 543 випадки/ 2 604 щеплення;

Донецька область – 599 випадків/ 1 389 щеплень;

Житомирська область – 107 випадків/ 442 щеплення;

Закарпатська – 72 випадки/ 408 щеплень;

Запорізька область – 357 випадків/ 1 080 щеплень;

Івано-Франківська область – 51 випадок/ 401 щеплення;

Київська область – 126 випадків/ 1 886 щеплень;

Кіровоградська область – 42 випадки/ 442 щеплення;

Луганська область – 237 випадків/ 493 щеплення;

Львівська область – 166 випадків/ 1 610 щеплень;

Миколаївська область – 210 випадків/ 869 щеплень;

Одеська область – 329 випадків/ 1 038 щеплень;

Полтавська область – 395 випадків/ 76 щеплень;

Рівненська область – 403 випадки/ 551 щеплення;

Сумська область – 139 випадків/ 562 щеплення;

Тернопільська область – 101 випадок/ 419 щеплень;

Харківська область – 544 випадки/ 431 щеплення;

Херсонська область – 125 випадків/ 460 щеплень;

Хмельницька область – 166 випадків/ 978 щеплень;

Черкаська область – 297 випадків/ 597 щеплень;

Чернівецька область – 74 випадки/ 313 щеплень;

Чернігівська область – 25 випадків/ 545 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, сьогодні три області вийшли із "червоної" зони карантину. На території Харківської та Хмельницької областей вирішено застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки, а на території Чернігівської області - для "помаранчевого" рівня.