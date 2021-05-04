ЄС запустить паспорти вакцинації в середині червня (оновлено)

Така ініціатива швидше відновить туризм і сприятливо вплине на світову економіку.

Європейський союз запустить паспорти вакцинації від COVID-19 у середині червня. Італія ввела національний "зелений пропуск" з другої половини травня.

Про це на пресконференції за підсумками відеоконференції міністрів туризму країн G20 заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, передає La Reppublica.

За словами Драгі, світ давно вже хоче їздити в Італію, і Італія готова відкрити свої кордони. Водночас для повернення туристів до Італії "необхідні зрозумілі й прості правила".

"Наші гори, наші пляжі, міста і сільська місцевість знову відкриваються, і цей процес прискориться в найближчі тижні і місяці... Замовляйте відпочинок в Італії, нам не терпиться знову привітати вас", - звернувся Драгі не тільки до міністрів туризму G20 і іноземних туристів, а й до співвітчизників.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на проект спільної заяви повідомляло, що глави міністерств туризму країн Групи двадцяти (G20) мають намір виступити на підтримку заходів із запровадження паспортів вакцинації від COVID-19. Обговорення міністрів відбулося в онлайн-форматі в рамках головування Італії в G20.

Міністри вважають, що така ініціатива швидше відновить туризм і сприятливо вплине на світову економіку, говориться в документі.

"Ми наголошуємо, що відновлення подорожей і туризму вкрай важливе для відновлення світової економіки у зв’язку з прямим і непрямим впливом цього сектора на інші", - наводить Bloomberg фрагмент проекту документа.

У ньому також говориться, що пандемія коронавірусу дала змогу "створити більш стійкий, життєздатний і відкритий туристичний сектор".

Нагадаємо, наприкінці квітня Європарламент ухвалив свою переговорну позицію щодо COVID-сертифікатів, які підтверджуватимуть вакцинацію, імунітет або ж негативний тест на коронавірус. У Європарламенті наголосили, що COVID-сертифікат не буде діяти як документ, необхідний для подорожей, і також не стане умовою для вільного пересування у ЄС.

Як повідомляли, Всесвітня організація охорони здоров'я не підтримує запровадження так званих "паспортів вакцинації" для в'їзду або виїзду з країни "з міркувань справедливості".