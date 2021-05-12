В НБУ розповіли, які банкноти в Україні підробляють найчастіше

Серед вилучених з обігу у 2020 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США.

Найчастіше у 2020 році підробляли банкноти старого зразка – номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Їх кількість становила близько 60% та 29% відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Популярність банкнот старого зразка серед шахраїв в НБУ пов’язують з тим, що гривневі банкноти нового покоління (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015 – 2020 роках) мають посилену систему захисту.

За інформацією НБУ, у 2020 році підробки банкнот гривні нового зразка складають лише 4% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України, а їх якість є досить низькою.

Відповідно кількість підроблених банкнот гривні нового зразка на 1 млн шт. справжніх банкнот в обігу у 2020 році становила лише 0,2 шт.

Серед вилучених з обігу у 2020 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали: долари США (86% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти); євро (12%); російські рублі та англійські фунти стерлінгів (2%).

Нагадаємо, Національний банк 21 травня збирається продати 45,8 тонни виведених з обігу монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок.