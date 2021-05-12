ДПС: в Україні майже 8,5 тис. мільйонерів і один мільярдер

Майже 8,5 тис. громадян України задекларували доходи понад 1 млн гривень.

Про це повідомляє Державна податкова служба у своєму Тelegram-каналі.

Зазначається, що порівняно з минулим роком кількість мільйонерів зросла на 6%.

Доходи у розмірі понад 1 млрд грн задекларував мешканець Києва.

"Також найбільшу суму до сплати в бюджет визначено мешканцем м. Києва з доходів, отриманих за межами України, – майже 80 млн грн, у тому числі податку на доходи фізичних осіб – 66,5 млн грн та військового збору – 11,1 млн гривень", - додали в ДПС.

Нагадаємо, згідно з деклараціями за 2019 рік, в Україні у 2019 році було 3150 громадян, дохід яких перевищив 1 мільйон гривень. З 2017 по 2018 рік цей показник зріс на 27%.

У Фіскальній службі тоді також відзначали дивно низькі доходи в деклараціях зірок шоу-бізнесу та спорту.