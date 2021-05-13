Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Секретар РНБО назвав основну ознаку олігарха
Секретар РНБО назвав основну ознаку олігарха
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Атака по Израилю. Причины и противодействие
Атака по Израилю. Причины и противодействие
Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
Медведчук "злив" Козаку в Росію секретні дані про підрозділ ЗСУ, його склад і підготовку
Медведчук "злив" Козаку в Росію секретні дані про підрозділ ЗСУ, його склад і підготовку
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
ГоловнаЕкономікаФінанси

Київський метрополітен просить владу підвищити вартість поїздок

Планова економічна обґрунтованість перевезення одного пасажира складає 20,04 грн, а економічно-обґрунтована – 21,05.

Профспілки Київського метрополітену та "Київпастрансу" звернулися до мера міста Віталія Кличка і Київради з проханням підвищити вартість поїздок. Це зумовлено збитками через зниження пасажиропотоку на тлі карантину і пандемії.

У листі, оприлюдненому на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook, йдеться, що підприємство бачить два шляхи розв'язання ситуації з браком коштів на зарплати працівникам. 

Перша – підтримка метрополітену з міського бюджету в сумі 1 млрд 514 млн грн. Друга – перегляд чинного тарифу на поїздку в вісім гривень.

"Минулий рік підприємство закінчило зі збитком у 1 млрд 175 млн гривень. За прогнозом фінансистів, цього року очікується збиток у 3 млрд 421 млн", – йдеться у листі. 

Метрополітен стверджує, що планова економічна обґрунтованість перевезення одного пасажира складає 20,04 грн, а економічно-обґрунтована – 21,05.

"Трудовий колектив Київського метрополітену вимагає приведення тарифу до об'єктивних показників для забезпечення безперебійної роботи підприємства, стабільних перевезень пасажирів та вчасної оплати праці фахівцям. У іншому випадку, відсутність коштів для оплати постачальникам (в тому числі за енергоносії) загрожує відключенням та штрафними санкціями", – додали в листі.

Фото: Київський метрополітен
Фото: Київський метрополітен

На КП "Київський метрополітен" працюють близько 8000 осіб. Учора LB.ua опублікував лист, розісланий працівникам, в якому повідомлялося про скорочення робочого дня з п'ятиденного до чотириденного для окремих посад, а загалом таких людей близько 3000. Ці люди втратять п'яту частину зарплати. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також