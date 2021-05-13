Київський метрополітен просить владу підвищити вартість поїздок

Профспілки Київського метрополітену та "Київпастрансу" звернулися до мера міста Віталія Кличка і Київради з проханням підвищити вартість поїздок. Це зумовлено збитками через зниження пасажиропотоку на тлі карантину і пандемії.

У листі, оприлюдненому на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook, йдеться, що підприємство бачить два шляхи розв'язання ситуації з браком коштів на зарплати працівникам.

Перша – підтримка метрополітену з міського бюджету в сумі 1 млрд 514 млн грн. Друга – перегляд чинного тарифу на поїздку в вісім гривень.

"Минулий рік підприємство закінчило зі збитком у 1 млрд 175 млн гривень. За прогнозом фінансистів, цього року очікується збиток у 3 млрд 421 млн", – йдеться у листі.

Метрополітен стверджує, що планова економічна обґрунтованість перевезення одного пасажира складає 20,04 грн, а економічно-обґрунтована – 21,05.

"Трудовий колектив Київського метрополітену вимагає приведення тарифу до об'єктивних показників для забезпечення безперебійної роботи підприємства, стабільних перевезень пасажирів та вчасної оплати праці фахівцям. У іншому випадку, відсутність коштів для оплати постачальникам (в тому числі за енергоносії) загрожує відключенням та штрафними санкціями", – додали в листі.

Фото: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен

На КП "Київський метрополітен" працюють близько 8000 осіб. Учора LB.ua опублікував лист, розісланий працівникам, в якому повідомлялося про скорочення робочого дня з п'ятиденного до чотириденного для окремих посад, а загалом таких людей близько 3000. Ці люди втратять п'яту частину зарплати.