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Зеленський на зустрічі з Путіним хоче обговорити виконання домовленостей у нормандському форматі

"Принципові речі гуманітарного характеру і в сфері безпеки досі не реалізовані".

Зеленський на зустрічі з Путіним хоче обговорити виконання домовленостей у нормандському форматі
Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський хоче обговорити з Володимиром Путіним стан виконання домовленостей, які було досягнуто на останньому саміті "Нормандської четвірки" в 2019 році.

Про це сказав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, однією з головних тем потенційної зустрічі Зеленського та Путіна може бути детальний аналіз стану виконання домовленостей, які були досягнуті на зустрічі лідерів "четвірки" в Парижі.

"Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру і в сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні", – сказав Єрмак у коментарі РБК-Україна.

Він підкреслив, що Україна не має наміру замінювати Нормандський переговорний процес двосторонніми перемовинами президентів України та Росії, але прагне використовувати різні формати та дипломатичні можливості для завершення конфлікту й встановлення миру на Донбасі. А цього неможливо досягнути без участі у переговорах російської сторони.

Єрмак запевнив, що Франція і Німеччина як учасники нормандського формату підтримують прагнення України до активізації діалогу.

"Західні друзі України підтримують нас, і ми діємо так, що кожна наша ініціатива – абсолютно зрозуміла й передбачувана для наших партнерів. Зокрема це стосується й питання про переговори двох лідерів – України та Росії", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу.

Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час.

"Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками "республік" - "ЛНР" і "ДНР", а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якою в даному випадку є Росія. Це перше. А друге - якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка, ми приймемо Президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - сказав Путін.

Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

Після цього він публічно доручив главі свого офісу Андрію Єрмаку організувати зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

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