Кіра Рудик: владі не вдасться вакцинувати більшість населення до кінця року

«Голос» закликає уряд забезпечити безперебійну вакцинацію населення. Інакше колективного імунітету нам не бачити ні цього, ні наступного року. Про це заявила лідерка партії «Голос», народна депутатка Кіра Рудик.

«Влада має нарощувати, а не скорочувати темпи вакцинації. У квітні уряд провалив це завдання. При встановленому плані вакцинації 2,7 млн людей, у реальності щеплення отримали у п’ять разів менше — 504 тис. осіб», — заявила Кіра Рудик.

Політикиня наголосила, що у травні ситуація наразі ще гірша. З початку місяця вакцину отримали 130 тис. людей. При заявленому плані у 5,65 млн, сьогодні щеплень щодня робиться у 12 разів менше, ніж потрібно.

«Не можна їхати на машині без пального – так і з вакцинацією. Вакцинування — це зараз найефективніше вкладення грошей. Кожна вкладена у вакцини гривня не тільки збереже людські життя, але й запустить економіку на повну», — заявила депутатка.

Лідерка «Голосу» наголосила, що у процесі безперебійності вакцинування основну роль відіграє забезпечення країни вакцинами.

«Вакцини не безмежні.За останні два тижні МОЗ написав, що в Україну прибув ще 1 мільйон вакцин. Чи маємо ми розуміння кого і як будуть ними щепити? Ні, бо МОЗ мовчить, як у рота води набрав. І потім знову будемо мати аукціони небаченої щедрості, коли кілька днів вакцинуватимуть усіх поспіль, а потім вимкнуть рубильник, бо так хтось захотів на Грушевського. У плані уряду на травень передбачено надходження 1,5 мільйона вакцин Сіноваку та 500 тисяч вакцин АстраЗенеки. Навіть якщо ці вакцини вдасться вчасно доставити, цього не достатньо, щоб до кінця року вакцинувати достатньо людей для отримання колективного імунітету. Лише в списку пріоритетних до вакцинації осіб понад 20 мільйонів. Адже щоб проводити понад 60 тисяч вакцинацій в день, потрібно мати щонайменше 2 мільйони вакцин в місяць», — резюмувала Кіра Рудик.