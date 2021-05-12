Секретар РНБО назвав основну ознаку олігарха

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що основною ознакою олігарха є вплив на владу.

Про це він написав у фейсбуці, коментуючи власну заяву про те, що в Україні є 13 осіб, яких можна назвати олігархами.

"На мою думку, за попередньою оцінкою, в Україні є 13 осіб, яких можна віднести до категорії олігархів. Основна ознака цієї групи - вплив на владу", - заявив Данілов.

Він вказав, що олігархи гальмують розвиток країни та є однією з основних загроз національній безпеці.

"Олігархічна система... почала формуватися фактично одразу після набуття Україною незалежності за повної бездіяльності влади. З роками олігархічна система, яка дедалі більше укріплювалася і запливала фінансовим корупційним жирком, ставала все впевненішою в собі і все нахабніше втручалася в українську політику. Внаслідок цього країна на довгі роки опинилася надійно замкненою в щільному олігархічному трикутнику - олігархічна економіка, яка породжувала монополії, що призводило до корупції. Зрощення олігархічного бізнесу з чиновниками і силовиками дало олігархам важелі впливу для усунення конкурентів позаекономічними методами, що гальмувало розвиток країни", - пояснив Данілов.

За його словами, олігархічні групи через "правильні" кадри, інкорпоровані у владу, фактично приватизували цілі сектори вітчизняної економіки (газовий, хімічний, енергетичний, нафтопереробний), і стали причиною глибинної корупції.

"Тому питання стоїть принципово – держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати «п’яту колону» як найближчі завдання, які постали перед нами", - заявив Данілов.

Нагадаємо, що 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. За попередньою інформацією, визначені олігархами особи будуть нести певну юридичну відповідальність, яка стимулюватиме їх вийти з цього статусу.