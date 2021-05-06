Корупція і олігархи є викликом для України, - Блінкен

Держсекретар США вважає, що Україна має і зовнішні, і внутрішні виклики.

Державний секретар Ентоні Блінкен вважає, що двома найголовнішими викликами України є зовнішня загроза від Росії та внутрішні загрози. Останні включають корупцію та олігархів, заявив Блінкен на спільній з президентом України пресконференції.

"Корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище інтересів народи. Ці два елементи взаємопов'язані, тому що Росія також використовує корупцію та осіб, які допоможуть їй просувати свої інтереси проти інтересів українського народу", - заявив він.

Блінкен додав, що в цьому контексті обговорив із Володимиром Зеленським продовження корпоративного управління, зокрема і для НАК "Нафтогаз".

"Ми говорили про важливість сильної і незалежної антикорупційної влади, судової, яким чином вибираються судді. Ми обговорили роботу Ради щодо реформ СБУ", - додав він.

Блінкен наголосив, що закони важливо не лише ухвалювати, а й виконувати, зокрема і щодо корупції.

Нагадаємо, Блінкен назвав боротьбу з корупцією одним з найважливіших питань для українського народу та вирішальним для поліпшення його життя.