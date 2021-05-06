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Блінкен відвідав кафедральний собор ПЦУ і зустрівся з Епіфанієм

Сполучені Штати продовжують демонструвати підтримку помісній церкві.

Фото: pomisna.info

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер, 6 травня, відвідав кафедральний собор Православної церкви України і зустрівся з її предстоятелем митрополитом Епіфанієм (Думенком).

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

Зустріч у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі була "короткою, але змістовною". Вона стосувалась становлення ПЦУ, усунення штучних перешкод для вільного визначення релігійними громадами своєї приналежності.

Митрополит Епіфаній подякував Блінкену за підтримку України в її протидії зовнішнім викликами і за захист свободи совісті в окупованих Росією районах Криму, Донецької і Луганскої областей.

Перед зустріччю з Епіфанієм Блінкен поклав квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну біля собору.

Фото: pomisna.info

Фото: pomisna.info

Фото: pomisna.info

Фото: pomisna.info

Фото: pomisna.info

Фото: pomisna.info

Фото: pomisna.info

Фото: pomisna.info

Фото: pomisna.info

Фото: pomisna.info

Фото: pomisna.info

Фото: pomisna.info

Фото: pomisna.info

Нагадаємо, що Блінкен став уже другим держсекретарем США, який зустрічається з Епіфанієм у Михайлівському соборі. Першим був Майк Помпео 31 січня 2020.

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