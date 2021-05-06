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Росія може провести "повзучу анексію" Азовського моря, - Кулеба

Військові навчання, які проводилися на півдні Росії, були відпрацюванням військових дій проти України.

Росія може провести "повзучу анексію" Азовського моря, - Кулеба
Дмитрий Кулеба
Фото: facebook/Дмитро Кулеба

Росія може провести "повзучу анексію" Азовського моря. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю CNN.

"(...) Росія може провести цю повзучу анексію Азовського моря. Вона постійно посилює свою військову присутність там і порушує торговельні шляхи", - цитує Кулебу "Інтерфакс-Україна".

Глава українського МЗС також заявив, що військові навчання, які проводилися на півдні Росії, були відпрацюванням військових дій проти України.

"Але навіть якщо це всього лише навчання, те, що вони відпрацьовують, це оточення України і наступальні операції проти України", - заявив глава зовнішньополітичного відомства.

22 квітня в Криму відбувся основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ. У маневрах, за даними Міноборони РФ, задіяли понад 10 тис. військовослужбовців, 1,2 тис. одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що після навчань війська повертаються з Криму до місць постійної дислокації.

США і європейські країни висловили стурбованість з приводу посилення військового угруповання в Криму і переміщення російських військ поряд із кордоном України.

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