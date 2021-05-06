Кулеба назвав роки адміністрації Трампа "складними часами" для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що роки адміністрації 45-го президента Дональда Трампа були складними часами для України. Відповідну заяву він зробив у інтерв'ю CNN.

Журналісти зазначили, що коментар Кулеби про "складні роки" пролунав у контексті скандалу 2019 року, пов'язаним із Трампом, і звинуваченнями в тому, що американський президент нібито тиснув на українського.

"Це був складний час, і в той момент ми всі були зосереджені на одному... на збереженні двопартійної підтримки в США", - прокоментував Кулеба часи Трампа.

Голова українського МЗС також додав, що не знав про офіційний запит про допомогу від ФБР стосовно адвоката Трампа Рудольфа Джуліані. Кулеба зазначив, що Україна відкрита для надання будь-якої допомоги за запитом ФБР, тому що країні нема чого приховувати.

Нагадаємо, що у квітні Федеральні слідчі провели обшук в помешканні та офісі Рудольфа Джуліані. Колишній мер Нью-Йорка вже кілька років перебуває під слідством щодо його ділових зв'язків в Україні. Деталі обшуків наразі невідомі. Деталі розслідування наразі невідомі, але воно, принаймні частково, стосується українських відносин, повідомили AP представники правоохоронних органів. Джуліані займав центральне місце в намаганнях тодішнього президента Трампа знайти компромат на свого суперника по передвиборчим перегонам - демократа Джо Байдена.

Джуліані раніше називав розслідування "чистим політичним переслідуванням".