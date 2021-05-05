В ЄС хочуть створити війська швидкого реагування, - Reuters

Чотирнадцять країн Євросоюзу, включаючи Німеччину та Францію, запропонували створити військові сили швидкого реагування, які зможуть відповідати на кризові міжнародні ситуації на самому їх початку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого представника ЄС.

Ініціаторами ідеї виступили 14 країн: Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Німеччина, Греція, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Іспанія.

Країни заявляють, що ЄС повинен створити бригаду з 5000 солдатів з відповідною технікою та озброєнням, щоб в разі необхідності приходити на допомогу демократичним урядам, сказав чиновник.

Міністри оборони країн ЄС обговорять цю ідею в четвер на черговій зустрічі під головуванням глави європейської дипломатії Жозепа Боррелля.

Нагадаємо, за підсумками дебатів по Росії в Європейському парламенті 28 квітня сторони дійшли висновку, що починається довгий і складний період політичної конфронтації з Росією, тому Євросоюз повинен до нього підготуватися, проявляючи єдність.