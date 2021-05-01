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ЄС у травні розпочне випробування “цифрових сертифікатів” вакцинації від ковіду

Цифровий сертифікат буде технічно готовий 1 червня і запрацює 30 червня.

ЄС у травні розпочне випробування “цифрових сертифікатів” вакцинації від ковіду
Фото: kyivcity.gov.ua

Низка країн Європейського союзу випробує видавання “зелених цифрових сертифікатів", що підтверджують вакцинацію проти ковіду.

Про це повідомив високопоставлений чиновник Європейського союзу, пише ekathimerini.com.

За його словами, країни ЄС будуть розділені на три групи відповідно до того, наскільки вони технічно готові до видачі сертифікатів. А початок випробування заплановано на другу неділю травня.

До першої групи входять Греція, Іспанія, Італія, Мальта, Болгарія, Естонія і Люксембург.

Цифровий сертифікат буде технічно готовий 1 червня і запрацює 30 червня.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив свою переговорну позицію щодо COVID-сертифікатів, які підтверджуватимуть вакцинацію, імунітет або ж негативний тест на коронавірус. 

Єврокомісія пропонувала назвати ці документи "цифровим зеленим сертифікатом". Натомість Європарламент хоче перейменувати їх на "сертифікат ЄС щодо COVID-19", який може бути як у цифровому, так і в паперовому форматі. Він, як і пропонувала Єврокомісія, міститиме одразу три види сертифікатів: щеплення, негативного тесту або ж підтвердження, що людина хворіла на COVID-19 й одужала.

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