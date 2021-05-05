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Марина Порошенко запропонувала кроки для пришвидшення вакцинації

На початок травня в Україні менше 2% вакцинованих.

Марина Порошенко запропонувала кроки для пришвидшення вакцинації
Фото: eurosolidarity.org

До можливої чергової хвилі пандемії, яку у світі очікують восени, Україна має підійти максимально вакцинованою і убезпеченою від вірусу. Про це у відеозверненні заявила лідер команди «Європейської Солідарності» у столиці, голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

Вона зазначила, що зараз для України є цінною кожна ампула вакцини – тому критично важливо, аби цим дефіцитним ресурсом розпоряджалися раціонально та ефективно, щоб внаслідок логістичних та організаційних проблем не допустити втрат у кількості і темпах щеплення.

«Епідемія коронавірусу кардинально змінила життя мільйонів людей у всьому світі. Від ковіду загинули майже 46 тисяч наших співвітчизників. За офіційною статистикою вже перехворіли більше двох мільйонів українців. У період будь-якої пандемії своєчасна вакцинація є гарантією збереження життя і здоров’я мільйонів громадян. І я кажу це як лікар, а не як політик», – констатує Марина Порошенко.

За її словами, влада від початку пандемії не забезпечила швидких та ефективних переговорів з виробниками вакцин – в результаті перші партії вакцини надійшли не до України, а до країн з чіткими і зрозумілими стратегіями подолання хвороби.

«Чи варто тоді дивуватися, що перше щеплення в Україні було зроблено лише наприкінці лютого? Це тоді, коли інші держави звітували про 10, 20, 30 відсотків вакцинованих. Сьогодні в цих країнах щеплено більшу частину населення. Закривають ковідні лікарні, починають відкривати кордони, бо там хворобу фактично подолано. Україна ж через два місяці після початку вакцинації на початок травня не дотягує до 2 відсотків вакцинованих. І це однією дозою. Тоді як в Ізраїлі двома дозами щеплено 60 відсотків, а в США – 45 відсотків», – наголошує Порошенко.

«У наступні кілька місяців влада обіцяє прискорити вакцинацію. Але відбудеться це не її зусиллями, а насамперед за рахунок міжнародної глобальної ініціативи COVAX, яка допомагає бідним країнам, та поставок, здійснених через британське закупівельне агентство «Краун Ейджентс», активна співпраця з яким розпочалася ще у 2015 році. Але все ще існує великий ризик, що і цієї кількості вакцин буде критично мало як для здобуття колективного імунітету, так і для того, щоб скоротити ганебне відставання України за темпами вакцинації від європейських сусідів», – застерігає голова профільної комісії Київради.

Марина Порошенко запропонувала кроки для суттєвого прискорення вакцинації. Перш за все у «Європейській Солідарності» вимагають скликати РНБО і внести зміни в діючий План вакцинації.

«Необхідно терміново розширити перелік осіб, які матимуть доступ до вакцин. Коли кожна людина, яка виявить бажання вакцинуватися, гарантовано зможе це зробити протягом чотирьох-шести тижнів», – пояснює Марина Порошенко.

Популяризувати вакцинацію повинні не сумнівні лідери думок, а лікарі-герої, які є в кожній області і в кожному місті. «Саме їм довіряють люди», – переконана Марина Порошенко.

«ЄС» закликає терміново створити логістичну мережу масової вакцинації. Розширити пункти щеплень, коли в кожному кабінеті сімейного лікаря, в кожному фельдшерсько-акушерському пункті, особливо в сільській місцевості, українці зможуть отримати щеплення. Необхідно мобілізувати з резерву армійський медичний персонал і терміново залучити його до процесу вакцинації, як це було зроблено в США.

За рахунок публічно-приватного партнерства налагодити виробництво вакцини в Україні. Це реалістично і можливо, переконана Марина Порошенко.

«Окремо звертаємося до глав церков і релігійних організацій. Ми просимо, щоб за прикладом Великої Британії ви розглянули можливість створенная додаткових пунктів щеплення при храмах. Також розраховуємо, що ваше роз’яснення серед прихожан щодо необхідності вакцинації розвінчає будь-які міфи на цю тему», – закликала Марина Порошенко.

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