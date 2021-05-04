З повернутих Україні зі США $1,5 млрд "грошей Януковича" 87% була готівка, - Єнін

"Ми вперше в історії двосторонніх відносин з США повернули 600 тис. доларів з американської землі".

З повернутих до Державного бюджету України 1,5 млрд доларів США коштів, конфіскованих в оточення експрезидента Віктора Януковича, 87% становила готівка.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Я брав активну участь в тому, що ми повернули до державного бюджету 1,5 млрд доларів. І це не якісь міфічні цінні папери, це 1,3 млрд доларів готівкою і близько 200 млн доларів цінними паперами, на розмір яких був скорочений державний борг України... Ми вперше в історії двосторонніх відносин з США повернули 600 тис. доларів з американської землі", - розповів Єнін.

Він нагадав, що мова про злочинну організацію часів Януковича, "коли найближче оточення Януковича, яке родом з Донбасу, обкрадало, перш за все, той же Донбас".

"Вони збирали гроші з усієї України, з усіх галузей економіки, відмивали їх спочатку в Україні, потім через так звані підприємства-хаби виводили ці гроші в міжнародні "відмивочні" центри", - повідомив заступник міністра.

Єнін зазначив, що робота щодо повернення активів Януковича та його оточення триває.

Нагадаємо, 28 квітня 2017 року набуло чинності рішення Краматорського міського суду про конфіскацію близько 1,5 млрд доларів у вигляді грошових коштів, облігацій внутрішньої державної позики на рахунках оточення експрезидента Віктора Януковича. Сім кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики - оскаржили рішення суду щодо спецконфіскації.