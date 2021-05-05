"Сигнал потужної підтримки", - у МЗС розповіли про очікування від візиту Блінкена

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва обговорить підтримку України в оборонній сфері, а також допомогу українській економіці, питання торгівлі та інвестицій і багато іншого.

Про це заступник глави МЗС України Євген Єнін розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми розглядаємо візит як сигнал потужної підтримки з боку Сполучених Штатів у протидії російській гібридній агресії", - заявив він.

Заступник глави МЗС зазначив, що візит держсекретаря США до України "є першим повноцінним двостороннім візитом до європейської столиці".

"Ми розраховуємо на посилення нашої підтримки як у політичній, так і в оборонній сфері з боку нашого головного союзника з безпеки. Ми розраховуємо на подальшу підтримку США курсу реформ, а також модернізацію всіх сфер життєдіяльності, перш за все пов'язаних з національною безпекою та обороною. Але також будемо говорити й про активізацію взаємодії у сфері торгівлі та інвестицій, будемо говорити про збільшення потенціалу взаємного співробітництва в рамках міжнародних організацій, механізми технічної допомоги для української економіки", - повідомив Єнін.

Нагадаємо, Блінкен 5-6 травня вперше відвідає Україну. Під час його візиту, зокрема, говоритимуть про агресію Росії, постачання Україні американської зброї та зміни в "Нафтогазі".

Офіційна частина візиту Блінкена в Україну розпочнеться 6 травня.