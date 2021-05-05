Офіційна частина візиту Блінкена в Україну розпочнеться 6 травня

Перша зустріч голови Держдепу - з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Сьогодні, 5 травня, в Україну з візитом прилітає держсекретар США Ентоні Блінкен. Його прибуття очікується пізно ввечері, після 23:00, а офіційна частина візиту почнеться 6 травня.

Про це повідомляє ZN.UA.

Згідно з програмою візиту, перша зустріч головного американського дипломата, запланована на 9:30 ранку, - з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Після півгодинних переговорів вони пройдуть до Меморіальної стіни біля Михайлівського собору, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників України під час російської агресії.

Потім, о 10:35, Блінкен відправиться на зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Зустріч з президентом Володимиром Зеленським планується на 11:30 і триватиме близько години. За інформацією ZN.UA, також розглядається можливість для спілкування Блінкена із Зеленським тет-а-тет. Їх спільна прес-конференція запланована на 12:40.

Намічений на 14:15 круглий стіл з представниками українського громадянського суспільства, а також зустріч зі співробітниками посольства США в Україні, пройде в віртуальному режимі.

Після запланованих на 15:50 інтерв'ю ЗМІ Блінкен поїде в аеропорт.

Як уже повідомлялося, разом із главою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступниця з політичних питань Вікторія Нуланд. За інформацією ZN.UA, зустріч з нею вже запитували Петро Порошенко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Нагадаємо, Блінкен 5-6 травня вперше відвідає Україну. Під час його візиту, зокрема, говоритимуть про агресію Росії, постачання Україні американської зброї та зміни в "Нафтогазі".