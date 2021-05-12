Четверта конференція з питань реформ в Україні відбудеться 7-8 липня в Вільнюсі

У 2020 році її скасували через ковід.

Четверта міжнародна конференція з питань реформ в Україні відбудеться 7-8 липня в столиці Литви Вільнюсі.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у середу, 12 травня, на спільному брифінгу з головою Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен.

"Хотілося б подякувати за активізацію процесу підготовки конференції з питань реформ в Україні, яка, як планується, відбудеться 7-8 липня 2021 року", - сказав він.

Ukraine Reform Conference - щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні.

Конференція була заснована урядом у 2017 році і три роки була платформою, яка об'єднує українських і міжнародних державних чиновників, бізнесменів, представників країн ЄС, НАТО, G7 і громадянського суспільства для підбиття річних підсумків процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив.

Остання конференція відбулася у 2019 році в Торонто, Канада.

У 2020 році її скасували через пандемію коронавірусної хвороби.