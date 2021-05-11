Підозрюваний у держзраді нардеп Козак перебуває у Росії, Медведчук в Україні, – Баканов

Підозрюваний у державній зраді народний депутат ОПЗЖ Тарас Козак нині перебуває в Росії або ж виїхав з неї до третьої країни на відпочинок. До України він, за даними слідства, поки повертатися не збирається, повідомив на брифінгу голова СБУ Іван Баканов.

Його колега по партії та статтям підозри Віктор Медведчук нині має бути в Україні, однак його місцезнаходження встановлюється. Особисто підозру Медведчуку не вручили, бо знайти його поки не можуть. Підозра скерована до Верховної Ради як за місцем роботи та до останнього відомого місця проживання.

Іван Баканов зауважив, що розголошено не всі епізоди розслідування проти Козака і Медведчука. Поки розповіли про замах на розкрадання українських природних ресурсів у Криму, сприяння створенню російської агентурної мережі та передачу спецслужбі РФ секретної інформації про прихований підрозділ ЗСУ.

"Прийде час, зібрано достатньо доказів, щоб проінформувати суспільство про хід справи про фінансування тероризму, це розслідування триває", – повідомив Баканов.

У лютому Рада національної безпеки та оборони включила Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Туди ж потрапили Козак з його жінкою. Рішенням РНБО президент також фактично заблокував діяльність трьох телеканалів – 112, Newsone та ZIK, які пов’язують із Медведчуком. Окрім того, арештували частину трубопроводу "Самара - Західний напрямок", в народі відому як "трубу Медведчука". Сам політик причетність до неї спростовував.

Після цього, у березні, СБУ викликала на допит Медведчука у справі про державну зраду. Слідчі провели допит Медведчука щодо фактів, які фігурують в "плівках Медведчука-Суркова", які раніше були оприлюднені у ЗМІ.