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Кулеба не очікує надання Україні ПДЧ на саміті НАТО в червні

"Але для нас дуже важливо розпочати цю дискусію і запустити цей процес".

Кулеба не очікує надання Україні ПДЧ на саміті НАТО в червні
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна не отримає План дій щодо членства в НАТО на червневому саміті альянсу.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" в вівторок, 11 травня, коментуючи можливий формат України в червневому саміті альянсу.

"У 2008 році лідери держав-членів альянсу доручили міністрам закордонних справ працювати з Україною та Грузією щодо Плану дій про членство. З тих пір практично нічого на цьому треку не відбувалося. В цьому році президент Зеленський і МЗС поставили питання про необхідність надання Плану дій щодо членства. Я не думаю, що на саміті в червні це рішення буде ухвалено, але для нас дуже важливо розпочати цю дискусію і запустити цей процес, який призведе до ПДЧ для України", - сказав він.

Міністр додав, що якби ПДЧ було надано в 2008 році, не сталося б ні війни в Грузії, ні війни в Україні.

"Членство України в НАТО є історично неминучим, це відбудеться. Саміт, який на червень запланований, є мінісамітом і передбачає, що участь у ньому братимуть лише союзники. Але ми працюємо з партнерами, щоб знайти формат долучення України і Грузії до нього. Ця робота все ще продовжується, і тому говорити, що саміт відбудеться без участі України зарано", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, 7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.

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