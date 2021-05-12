Голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук прийшов на допит до Офісу генерального прокурора.

Про це повідомляє "hromadske".

"Мене вчора не було в Києві, ми з дружиною поїхали до сусідньої області. Коли ми дізналися, що проходять обшуки, то повернулися. Звісно, я не збираюся ховатися від когось, я готовий захищатися, не відчуваю своєї провини у чомусь. Все, що робиться – це результат політичних репресій щодо мене як голови політради ОПЗЖ, людини, дії якої не підходять владі", – заявив Медведчук перед допитом.

Нагадаємо, у лютому Рада національної безпеки та оборони включила Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Туди ж потрапив і Тарас Козак з його жінкою. Рішенням РНБО президент також фактично заблокував діяльність трьох телеканалів – 112, Newsone та ZIK, які пов’язують із Медведчуком. Окрім того, арештували частину трубопроводу "Самара - Західний напрямок", в народі відому як "трубу Медведчука". Сам політик причетність до неї спростовував.

Після цього, у березні, СБУ викликала на допит Медведчука у справі про державну зраду. Слідчі провели допит Медведчука щодо фактів, які фігурують в "плівках Медведчука-Суркова", які раніше були оприлюднені у ЗМІ.

11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри Козаку та Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів. Тим часом у будинку Медведчука і його офісах пройшли обшуки. За даними ЗМІ, охоронці нардепа не дали слідчим вручити йому підозру і запевняли, що його немає.

У той же день голова СБУ Іван Баканов заявив, що нардеп Козак зараз перебуває у Росії, а Медведчук - в Україні.