ДБР відзвітувало про розслідування резонансних пожеж на Одещині, Луганщині та в Харкові

Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують справи, що стосуються трагічних подій, пов’язаних з пожежами, які трапились в Україні протягом останніх років, забрали 54 людських життя та спричинили значні матеріальні втрати.

Керівництво ДБР тримає на особливому контролі розслідування таких кримінальних проваджень "з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин цих трагічних подій", інформує пресслужба відомства.

Йдеться зокрема про масштабні пожежі на Одещині, Луганщині, а також пожежу у будинку для людей похилого віку "Золотий час" у Харкові.

У ДБР нагадали, що у КНП "Одеський обласний центр психічного здоров’я" унаслідок пожежі загинуло 8 осіб та спричинено матеріальної шкоди на суму 756 589 гривень; у готелі "ТОКІО СТАР" загинуло 9 осіб. У ДВНЗ "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" через пожежу загинули 16 осіб та 28 особам завдано тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Пошкоджено та конструктивно знищено 5-поверхову будівлю залишковою вартістю понад 4 мільйони гривень. В Одеському міському дитячому оздоровчо-спортивному комплексі "Вікторія" внаслідок пожежі загинуло троє дітей.

Встановлено, що вказані пожежі відбулися унаслідок систематичного неналежного виконання керівником ГУ ДСНС в Одеській області своїх службових обов’язків, стосовно якого у вересні 2020 року до суду направлено обвинувальний акт.

Крім того, у кримінальних провадженнях встановлюється причетність інших посадових осіб до вказаних подій.

За час досудового розслідування пожеж улітку 2020-го на Луганщині слідчі ДБР повідомили про підозру одному керівнику та 5 службовим особам підрозділів ГУ ДСНС України у Луганській області, які підробляли акти гасіння пожеж.

Також допитано 103 потерпілих та 234 свідків, проведено 15 обшуків, призначено 15 комплексних судових автотехнічних, 5 судово-економічних, 11 будівельно-технічних та інших експертиз.

Крім того, вилучено службову документацію щодо організації роботи вищезазначених державних органів та підприємств, порядку їх дій під час гасіння пожеж та інших відомостей, пов’язаних із фактичними обставинами кримінального провадження.

Зазначається, що Державним бюро розслідувань ініційовано проведення у 2021 році Державною аудиторською службою України заходів державного фінансового контролю ГУ ДСНС України в Луганській області.

Наразі проводиться комісійна судова пожежно-технічна експертиза, за результатами якої будуть визначені причини, умови та процеси виникнення пожеж, час, шляхи та обставини, які сприяли виникненню та розповсюдженню, а також оцінено умови, засоби та способи гасіння пожеж тощо.

Щодо пожежі в Будинку для людей похилого віку "Золотий час", внаслідок якої загинуло 15 осіб та 5 осіб постраждало, то досудовим розслідуванням перевіряється можливе неналежне виконання службових обов’язків працівниками ГУ ДСНС в Харківській області та Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області.

Наразі проводяться експертні дослідження та інші слідчі (розшукові) дії.

Раніше у ДБР повідомляли, що інформацію про гасіння пожеж на Луганщині у липні-2020 було викривлено.

Зауважимо, що обвинувальний акт стосовно ексглави Одеської ДСНС Віктора Федорчака передали до суду. Однак справу про пожежу в таборі "Вікторія" до акта не внесли, тому Федорчака судитимуть лише за трьома епізодами 2019-го.