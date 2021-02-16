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Поліція затримала 35-річного киянина за підпал авто колишньої голови Коцюбинського

Зловмисникові загрожує ув’язнення на строк від трьох до десяти років.

Поліція затримала 35-річного киянина за підпал авто колишньої голови Коцюбинського
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Поліцейські Київщини встановили зловмисника, причетного до організації та здійснення підпалу авто у селищі Коцюбинське та повідомили йому про підозру.

Пресслужба поліції Київської області повідомляє, що зловмисником виявився 35-річний киянин, який раніше мав проблеми з законом.

Під час проведення санкціонованих обшуків, поліцейські вилучили низку речових доказів та направили їх для проведення експертиз.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

"Наразі правоохоронці зібрали достатньо доказів та за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмиснику", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 27 січня спалили авто громадської активістки, ексголови селища Коцюбинське під Києвом Ольги Матюшиної, яка бореться за збереження Біличанського лісу на Київщині. Матюшина пов’язала підпал із намаганням місцевої влади придушити активність інших людей у Коцюбинському через показове "покарання" когось відомого в селищі та регіоні.

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