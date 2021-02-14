ДБР відкрило справу через загибель трьох військовослужбовців на Донбасі

"Ми докладемо усіх зусиль, аби встановити істинні причини та покарати винних у смерті бійців".

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у зв’язку із смертю трьох українських військовослужбовців складу Об’єднаних сил на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського.

Пресслужба ДБР повідомляє, що кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Зазначається, що керівництво Бюро тримає розслідування даного кримінального провадження на особистому контролі та висловлює свої співчуття рідним і близьким бійців.

"Смерть військовослужбовців на контрольованій території - велика трагедія. Ми докладемо усіх зусиль, аби встановити істинні причини та покарати винних у смерті бійців", - зазначив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група ТУ ДБР у м. Краматорську та Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, сьогодні, 14 лютого, близько 10:00 в районі Новолуганського під час переміщення з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинуло троє військових.

В Офісі президента повідомили їхні імена. Загиблі - військовослужбовці 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Президент Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення Операції об’єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі військових.

На місці трагедії за дорученням Президента вже перебуває заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Президент заявив, що Україна не має втрачати своїх захисників в умовах, коли це не є порушенням режиму тиші з боку противника.