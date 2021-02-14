У Президента назвали імена українських військових, які загинули сьогодні біля Новолуганського

Зеленський дав доручення міністру оборони та Головнокомандувачу ЗСУ терміново прибути в зону проведення Операції об’єднаних сил.

В Офісі президента України назвали імена українських військових, які загинули сьогодні, 14 лютого біля Новолуганського на Донбасі.

Це військовослужбовці 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Водночас Президент Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення Операції об’єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі військових.

На місці трагедії за дорученням Президента вже перебуває заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

“Чекаю їхньої доповіді щодо обставин одразу після мого повернення вже завтра в “Борисполі”, – наголосив Президент.

Він додав, що Україна не має втрачати своїх захисників в умовах, коли це не є порушенням режиму тиші з боку супротивника.

Глава держави також висловив співчуття рідним і близьким бійців.

Нагадаємо, 11 лютого, у день візиту на Донбас президента Заленського, унаслідок ворожих обстрілів у зоні бойових дій було вбито двох українських захисників.