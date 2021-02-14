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Україна та ОАЕ підписали Меморандум про взаємне визнання посвідчень водія

Водії зможуть користуватися правами, які отримали у своїй країні.

Сьогодні, 14 лютого міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та віцепрем’єр-міністр - міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян підписали Меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень.

Про це повідомив Департамент комунікації МВС.

Підписання документу відбулося у рамках офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Також підписано Угоду про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом.

Аваков підкреслив, що після підписання Меморандуму про визнання посвідчень, водії можуть користуватися правами, які отримали у своїй країні.

“Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві”, - зазначив Арсен Аваков.

Нагадаємо, раніше угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія МВС уклало з урядом Італії, Туреччини та Іспанії.

Тривають такі самі перемовини із Францією та Великою Британією, заплановано подальше розширення цієї правової бази на взаємини з іншими країнами.

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