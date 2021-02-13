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У Міноборони обговорили ідеї параду до Дня Незалежності: новий стройовий крок, річковий парад, тисяча музикантів

"Понад 4 тис. учасників, зведений оркестр у тисячу музикантів, 250 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, проліт повітряної колони над Хрещатиком, проходження кінного та кінологічного підрозділів".

У Міноборони обговорили ідеї параду до Дня Незалежності: новий стройовий крок, річковий парад, тисяча музикантів
Фото: Олександр Рудоманов

У Міністерстві оборони обговорили та затвердили попередню концепцію формату проведення параду військ на День Незалежності України 24 серпня 2021-го року.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

"Понад 4 тис. учасників, зведений оркестр у тисячу музикантів, 250 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, проліт повітряної колони над Хрещатиком, проходження кінного та кінологічного підрозділів. Ці та інші ідеї були обговорені під час установчої наради щодо підготовки та проведення параду військ у місті Києві з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Була презентована та обговорена попередня концепція формату та етапи підготовки й проведення параду військ, а також складу сил та засобів, які передбачаються до залучення", - йдеться у повідомленні.

За попередні задумом, до заходу планується залучити 27 парадних розрахунків, загальною чисельністю понад 4тис. осіб. Із них 19 парадних розрахунків складатимуть Збройні Сили України, 8 "коробок" - від інших складових сектору безпеки та оборони.

Зазначається, що парадні розрахунки пройдуть новим стройовим кроком.

Також, до цьогорічного параду запропоновано залучити близько 250 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки та понад 50 літальних апаратів. Планується продемонструвати новітні розробки, серед яких РСЗВ "Вільха", "Нептун", ОТРК "Грім" та інші нові й модернізовані зразки вітчизняного та закордонних оборонних комплексів, БПЛА "Байрактар".

В Києві на Михайлівській площі буде розгорнуто виставку військової техніки та озброєння ЗСУ.

В Одесі відбудуться демонстраційні заходи Військового-морських Сил, куди запрошено представників флотів країн-партнерів. А у Києві розглядається варіант проведення річкового військового параду на Дніпрі.

На цьогорічний парад планується запросити керівників оборонних відомств та очільників військових підрозділів країн-партнерів, а також генерального секретаря НАТО та Верховного представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки.

"Наразі це попередні ідеї, пропозиції, задуми. Підрозділи ЗСУ, які планується залучити до участі у параді військ до тридцятирічного ювілею Незалежності, готові розпочати підготовку і тренування вже наприкінці лютого", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції святкування 30-річчя незалежності України. Він зазначив, 24 серпня поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки.

21 жовтня минулого року Зеленський підписав указ про відзначення 30-ї річниці незалежності України. З-поміж низки урочистих заходів передбачено проведення військового параду в Києві.

Президент України запросив в Україну на День Незалежності низку високопоставлених іноземних посадовців.

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