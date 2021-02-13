У Києві стався вибух на дитячому майданчику, загинув чоловік
У Києві стався вибух на дитячому майданчику, загинув чоловік
Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Лукашенко: радгосп без масок
Лукашенко: радгосп без масок
«Минску» шесть лет. Выход один – война на выживание
«Минску» шесть лет. Выход один – война на выживание
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Росія розширила економічні санкції щодо України
Росія розширила економічні санкції щодо України
Представник Німеччини в ООН жорстко відповів російському послу на "окупацію України Україною"
Представник Німеччини в ООН жорстко відповів російському послу на "окупацію України Україною"
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Херсонщині аферисти продавали техніку через фейкові інтернет-магазини ломбардів

Кіберполіція викрила зловмисників вже вдруге.

На Херсонщині кіберполіція вдруге викрила зловмисників, які ошукували громадян через фейкові веб-сайти відомих мереж ломбардів.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області.

“У листопаді минулого року кіберполіцейські Херсонщини викрили двох чоловіків, які, використовуючи логотип відомої мережі онлайн-ломбардів, створили фейковий Інтернет-магазин та реалізовували неіснуючу електронну техніку. Тоді суд обрав підозрюваним у шахрайстві запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту”, – йдеться у повідомленні.

Але зловмисники не зупинились у своїх протиправних діяннях і створили ще один фейковий веб-сайт під маркою вже іншої мережі ломбардів та знов продовжили ошукувати громадян.

Кіберполіцейські встановили, що після створення нового Інтернет-магазина 32-річні фігуранти з Нової Каховки ошукали ще близько 30 громадян. Підозрювані виставляли на продаж за заниженими цінами бувшу у використанні побутову техніку та автотовари, яких насправді не існувало.

Зловмисники вимагали за віртуальні товари повну передоплату, однак ніякого товару покупцям після отримання грошей не відправляли. Загалом зловмисники ошукали нових жертв на суму близько 200 тисяч гривень.

Вчора, 12 лютого, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання аферистів. В їх помешканнях поліцейські вилучили мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі та частину грошей, отриманих злочинним шляхом. Вилучені речові докази направлені на відповідні експертизи. Також до суду вже направлений обвинувальний акт за скоєння минулорічного злочину.

Наразі зловмисники знов підозрюються в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, торік у Херсонській області кіберполіція викрила шахраїв, які під виглядом інтернет-ломбарду ошукали громадян на 0,5 млн гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також