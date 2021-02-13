Через негоду в Україні знеструмлено 64 населені пункти у 7 областях

У Волинській та Івано-Франківської областях досі обмежено рух вантажівок.

У ніч з 12 на 13 лютого внаслідок складних погодних умов в Україні знеструмлено 64 населених пункти у 7 областях.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У Львівській області без світла опинилися 20 населених пунктів, у Чернівецькій – 15, у Тернопільській – 11, у Дніпропетровській – 10, у Донецькій – 4, у Кіровоградській – 2 та в Одеській – 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

На окремих ділянках автодоріг Волинської та Івано-Франківської областей досі обмежено рух великовагового та великогабаритного транспорту.

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 690 осіб та 1 420 одиниць техніки.

Підрозділи ДСНС протягом доби вивільнили зі снігових заметів 520 транспортних засобів (з початку негоди – понад 1310), у тому числі 26 карет швидкої медичної допомоги (з початку негоди - 49) та 16 автобусів (з початку негоди – 44).

Надано допомогу 980 особам (з початку негоди - понад 2220 особам), прибрано 6 повалених дерев (з початку негоди – 20).

На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Нагадаємо, 15-18 лютого в Україні очікується холодна без опадів погода, з мінімальною температурою вночі від -20 до -28 градусів, на Волині та Рівненщині - до -30 градусів.

У південних та східних областях від -15 до -18 градусів морозу.