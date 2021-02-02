Рожеве озеро на Арабатській Стрілці: відому пам'ятку відобразили в 3D

У мережі з'явився унікальний 3D-тур по Рожевому озеру, знятий з висоти у якості 240 мегапікселів. Даний проєкт став черговим кроком на шляху до популяризації курортного регіону Генічеська та Арабатської Стрілки, повідомляє сайт Генічеської міської ради.

Знамените Рожеве озеро – один із найвідоміших і, безумовно, найбільш мальовничий природний об'єкт, розташований на Арабатській Стрілці. Тисячі українців щорічно приїжджають сюди цілеспрямовано або відвідують озеро в рамках відпочинку на Арабатській косі і в сусідньому Генічеську. Але багато хто ще й досі не відкрив для себе красу цього місця або сумнівається, чи варте видовище того, щоб заради нього долати кілометри шляху.

Підігріти інтерес до Рожевого озера і показати його в усій красі взявся незалежний медіа-проєкт «Арабатська Стрілка». З цією метою створено 4 високоякісних 3D панорами з видами озера крупним планом і на тлі навколишньої природи.

Для їх створення використовувалися фотографії, зняті посеред озера з різної висоти в діапазоні від 3 до 140 м над землею. Це допомогло показати водойму в ракурсах, які максимально передають незвичайний колір води, а також підкреслити привабливість місцевості.

Нові панорами Рожевого озера можна переглянути за посиланням https://arabatka.ua/rozovoe-ozero/#3d

Нагадаємо, що Рожеве озеро є найбільшим в системі солоних озер Генічеського району. Воно розташоване на початку Арабатської Стрілки приблизно в 14 км від в'їзду на автомобільний міст через протоку Тонку. Водойма відома насичено рожевим кольором води. Незвичайне забарвлення солоному розчину надає рідкісна мікроводорость Dunaliella Salina. Раніше тут вівся масштабний видобуток солі, про що зараз нагадують лише залишки дерев'яних чеків. А в наші дні сюди найчастіше приїжджають за новими враженнями і ефектними фотографіями.

Раніше силами редакції Кирилівка.Укр і Арабатка.UA була встановлена веб-камера на Рожевому озері. З її допомогою можна цілий рік онлайн милуватися красивим пейзажем і спостерігати, як змінюється колір водойми в залежності від пори року.