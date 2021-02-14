В Україні через негоду обмежено рух транспорту у п'ятьох областях

Сьогодні, 14 лютого через негоду в Україні залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у 2 областях.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

У Чернівецькій області без світла перебувають 6 населених пунктів та у Житомирській – 5.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

На низці ділянок Волинської, Івано-Франківської та Вінницької області заборонено рух вантажівок.

У зв'язку з сильними поривами вітру та утворенням переметів на усіх автодорогах загального користування Вінниччини та Хмельниччини діють обмеження руху транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту.

А на Рівненщині досі обмежено рух усіх транспортних засобів, крім спеціалізованої техніки.

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1540 осіб та 1220 одиниць техніки.

Нагадаємо, 15-18 лютого в Україні очікується холодна без опадів погода, з мінімальною температурою вночі від -20 до -28 градусів, на Волині та Рівненщині - до -30 градусів.

У південних та східних областях від -15 до -18 градусів морозу.