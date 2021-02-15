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З ексзаступника голови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет

14 лютого завершився термін дії покладених на нього зобов’язань.

З ексзаступника голови МінТОТ Гримчака зняли електронний браслет
Фото: telegraf.com.ua

Колишній заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак не зобов’язаний носити електронний браслет та може вільно пересуватися через завершення терміну дії зобов’язань, покладених на нього Вищим антикорупційним судом.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомили у пресслужбі ВАКС.

"Вчора (14 лютого, - ред.) скінчився термін дії обов’язків, які були встановлені раніше, строком на два місяці. Тобто відсьогодні він вже не повинен його носити (електронний браслет, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

У суді зазначили, що поки від сторони обвинувачення не надходило нового клопотання про продовження дії процесуальних обов’язків. Проте, таким правом прокурори можуть скористатися.

"Сьогодні маю задоволення повідомити вас, що всі арешти, обмеження пересування, зобов’язання перед судом і електронний браслет з мене зняли. Тепер я абсолютно вільна людина", - написав на своїй сторінці у фейсбуці з цього приводу Гримчак.

Нагадаємо, Гримчака і брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року у справі про вимагання $1,1 мільйона хабарів за нібито сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Їм інкримінували злочин за статтею про шахрайство. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук.

15 серпня 2019-го Гримчаку та Овдієнку оголосили підозру.

У грудні минушлого року спочатку з-під варти звільнили Овдієнка, а пізніше - після зменшення втричі застави - звільнили і Гримчака під особисте зобов'язання. Він мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і перебувати під нічним арештом.

Гримчак був заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України з 10 березня 2017 року по 4 вересня 2019 року. Його звільнили вже після затримання.

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