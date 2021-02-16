​ДБР: інформацію про гасіння пожеж на Луганщині у липні-2020 було викривлено

Повідомлено про підозру керівнику одного з відділів управління ДСНС області.

Державне бюро розслідувань встановило особу посадову особу - підбурювача до викривлення інформації про гасіння пожеж в Новоайдарському районі Луганської області у липні 2020 року.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Як відомо, на початку липня 2020 року на території садівничого товариства №5 "Озеро Вовче" сталися масштабні пожежі, внаслідок яких у вогні загинули троє людей, знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно. Однак, за даними слідства, сили та засоби пожежно-рятувальних загонів до місця пожежі не виїжджали.

"Для «прикриття» посадових осіб ДСНС від дисциплінарної, кримінальної або іншої встановленої законом відповідальності за можливе недбале ставлення до своїх службових обов’язків, інспектори територіальних підрозділів ДСНС вписували в офіційні документи інформацію про керівників гасіння пожежі, а також про сили та засоби, начебто залучені до роботи", - наголосили в ДБР.

Слідством встановлено, з метою приховування факту відсутності пожежної техніки ДСНС на гасінні пожежі, усні доручення інспекторам щодо внесення до офіційних документів викривленої інформації надавав 30-річний начальник відділу профілактичної роботи, розслідування пожеж та активних і пасивних засобів безпеки центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС Луганської області.

"Посадовцю - підбурювачу, який схилив інспекторів до співучасті у вчиненні злочину, повідомлено про підозру у службовому підробленні, тобто внесенні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК)", - повідомили в ДБР.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру трьом посадовцям ДСНС, які підробляли акти гасіння пожеж на Луганщині.

13 липня у Луганській області ліквідували лісову пожежу, що почалася 6 липня в Новоайдарському районі і через сильний поривчастий вітер поширилася на територію трьох лісництв. Пізніше у цьому ж районі сталася пожежа внаслідок обстрілу бойовиків.

У листопаді минулого року ДБР приходило з обшуками в управління ДСНС Луганщини. Обшуки проводили в межах справи про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки під час масштабних пожеж.