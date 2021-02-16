Продовжуємо термін служби пральної машини - рекомендації Ремсервіс

Пральна машина зайняла міцні позиції в господарстві. Вона швидко справляється з пранням великої кількості білизни, не викликає ускладнень в процесі експлуатації. Але коли помічниця раптово ламається, господиня часто панікує. Поломки найчастіше трапляються через знос деталей або через порушення рекомендації виробника по використанню побутової техніки. Щодня, навіть у вихідні, можна замовити оперативний ремонт пральних машин Київ з виїздом майстра додому протягом доби.

Важливо! Перед включенням пральної машини потрібно ретельно вивчити інструкцію, що додається.

Особливості використання агрегату

Щоб виключити передчасну поломку пристрою, важливо дотримуватися правил установки машини. Вона повинна перебувати в провітрюваному приміщенні.

Перед запуском

Модель розміщується на горизонтальній поверхні, ніжками регулюється градус нахилу. Бажано попереднє підключення стабілізатора напруги, який попередить електричні перебої в мережі. Наявність водного фільтра скоротить можливість попадання сміття в конструкцію пральки.

Завантаження

Перед завантаженням білизни вона перевіряється на наявність дрібних деталей в кишенях. Заборонено перевантажувати модель, тому масивні речі перуться окремо. Важливо дотримуватися рівномірного розподілу речей по барабану - це покращує якість віджиму.

Прання

Слід запускати програму з рекомендованою кількістю оборотів і температурним режимом. Дані параметри вказані в інструкції до техніки. При великій кількості оборотів в хвилину знос двигуна відбувається швидше. А високий градус прання провокує утворення накипу на нагрівальному елементі.

Після виконання програми

Закінчення прання має супроводжуватися наступними діями:

видалення води з ущільнювача за допомогою сухої ганчірки;

очистка відділення для порошку;

перевірка фільтра на наявність ворсу, промивка його під струменем води;

злив залишків води.

Дані рекомендації продовжать термін служби агрегату.

Догляд за пральною машиною

Продовжити термін служби автоматики дозволить правильний догляд. Він полягає в наступних маніпуляціях:

Чистка фільтра, видалення дрібних предметів, ворсу, сміття.

Очищення барабана. Для цього потрібно включити режим прання без білизни і додати в відсік лимонну кислоту. Бажано виставити температуру в 90 градусів. Дана процедура позбавляє пристрій від неприємного запаху і накипу.

Миття барабана зі спеціальними засобами. Можна застосовувати харчову соду або господарське мило, вони менш агресивні до виробу. Такі маніпуляції при періодичному застосуванні значно покращують стан побутової техніки.

Якщо ж пральна машина зламалася, то не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій не рекомендується. Потрібно звернутися в сервісний центр Ремсервіс, щоб швидко і якісно усунути проблему.