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За добу окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі

Бойових втрат серед військових немає.

За добу окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі
Фото: пресс-служба президента

Протягом минулої доби, 15 лютого, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Так, неподалік Славного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Світлодарськ, окупанти здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

"На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед українських захисників немає", - повідомили у штабі.

Від початку поточної доби, 16 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 14 лютого на підконтрольній Україні території Донбасу, в районі Новолуганського, загинули троє військовослужбовців. Вони підірвалися на вибуховому пристрої. Слідство розглядає три ймовірні причини підриву. Це порушення правил поводження з боєприпасами і вибуховими пристроями; теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни; недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань. 

Провадження відкрито за ч. 3 ст. 425 КК (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

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