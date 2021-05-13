Уряд ухвалив понад 200 заходів, що стимулюватимуть розвиток регіонів та громад, - Чернишов

Уряд на виїзному засіданні у Чернігові ухвалив розроблений Мінрегіоном План заходів на 2021-2023 роки до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Цей документ конкретизує дії держави щодо реалізації регіональної політики, визначає терміни та відповідальних за виконання заходів, а також індикатори оцінки результативності їх виконання, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

При цьому зазначається, що План заходів на 2021-2023 роки до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки – комплексний документ, що містить 207 заходів та охоплює 34 із 39 напрямів на досягнення 17 оперативних цілей Стратегії. Це спільні заходи центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

«Прийняття цього важливого документу саме на виїзному засіданні Уряду є символічним, адже План заходів на наступні три роки дає можливість консолідувати зусилля центральних та місцевих органів виконавчої влади спільно з органами місцевого самоврядування, що забезпечить сталий розвиток кожного регіону та громади. Від цього, зокрема, залежить успішний розвиток усієї країни», — зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Індикаторами виконання заходів стане ухвалення десятків законопроєктів та актів Уряду. Зокрема, проєкти Законів України мають бути розроблені для запровадження системи стратегічного планування в Україні, розвитку індустріальних парків, впровадження заходів енергоефективності.

Уряд, зі свого боку, має ухвалити акти для створення онлайн-платформи (ГІС-система) моніторингу та оцінки розвитку регіонів та громад, прозорості планування і контролю використання природних ресурсів, покращення житлового забезпечення ветеранів війни та членів їхніх сімей, проведення моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; розроблення і затвердження нового державного стандарту дошкільної освіти, підвищення доступності надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини.

«Реалізація переважної більшості заходів стане можливою за умови взаєморозумінння, співпраці та спільних зусиль центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, міжнародних партнерів з розвитку та громадськості», — резюмував Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.