Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, який зник на початку квітня у Молдові, записав відеозвернення. Він повідомив, що знаходиться в безпеці і його ніхто не викрадав.

"Я живий-здоровий, і все у мене в порядку. На цей момент я знаходжуся в повній безпеці і добре себе почуваю. Крім того, всі мої кінцівки на місці, і щелепа без видимих пошкоджень. В даний час не можу повідомити про своє місце перебування, але змушений сказати про себе, бо багато хто намагається спекулювати на моєму нібито викраденню", - заявив Чаус у двохвилинному відео, яке з'явилося у інтернеті в неділю, 16 травня.

Він заявив, що насправді викрали його в 2016 році, з тих пір він знаходився у Молдові. Зараз, за словами Чауса, він збирається повернутися.

"Що стосується викрадення, хочу сказати, що воно дійсно було, але не зараз, а у 2016 році. З тих пір мене постійно залякували розправою, змушуючи тим самим знаходитися в Молдові. Люди, які причетні до цього, боялися і бояться, що я повернуся і почну говорити. Але дякую моїм друзям, які допомогли мені уникнути тюрми та вірної смерті", - заявив колишній суддя.

"Найближчим часом я маю намір появитися в Україні та разом зі своїми адвокатами дати відповідь на всі питання", - сказав Чаус.

Нагадаємо, що Чаус зник 3 квітня в центрі Кишинева. Правоохоронні органи Молдови назвали зникнення Чауса викраденням, і з тих пір затримали вже двох підозрюваних.

Міністерство закордонних справ України заперечило причетність держави до викрадення Чауса, але журналістські розслідування свідчать, що викрадачі можуть бути пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України.

Колишній суддя Чаус з 2017 року переховувався в Молдові, намагаючись отримати там притулок. Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції.