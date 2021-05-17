Підконтрольний РФ "суд" залишив без змін вирок українському політв’язню Приходьку

У березні кримчанина засудили до п’яти років ув’язнення.

Російський апеляційний військовий суд розглянув апеляційні скарги, ініційовані як стороною захисту, так і державним обвинувачем і залишив без змін вирок українському політв’язню Олегові Приходьку.

Як пише "Кримська солідарність", суддя Сергій Винник вирішив, що вирок, винесений Південним окружним військовим судом, у вигляді п’яти років позбавлення волі - справедливий.

"Відразу після набуття чинності рішення судді Магомадова сторони оскаржили його в апеляційному суді. Прокурор, який спочатку просив 11 років позбавлення волі для українського активіста, повторив свої вимоги в скарзі. Адвокати ж наполягали на невинуватості підзахисного і сфабрикованості кримінальної справи", - йдеться у повідомленні.

Апеляційний суд не врахував думку жодної зі сторін, залишивши вирок чинним.

Раніше сторона захисту повідомляла про підготовку документів для подачі скарги в Європейський суд з прав людини. Після розгляду справи в російському апеляційному суді адвокати можуть звертатися в міжнародні інстанції.

Нагадаємо, Олега Приходька затримали торік 9 жовтня після обшуку в його будинку в селищі Оріхове Сакського району. У його гаражі нібито виявили тротилову шашку із запалом для ручних гранат у металевій оболонці з-під вогнегасника з елементами ураження у вигляді зварювальних електродів. Приходько стверджує, що все це йому підкинули.

Його підозрюють у підготовці підриву будівлі міської адміністрації міста Саки. За версією звинувачення, Приходько виготовив вибуховий пристрій, щоб підірвати міську адміністрацію Сак, аби вплинути на органи влади, щоб ті прийняли рішення про входження Криму до складу України. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею 205 КК РФ (підготовка теракту) і за статтею 223-1 КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин).

Приходько свою провину заперечує і вважає цю справу політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.