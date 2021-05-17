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У ДФС попросили нардепів з податкового комітету не поширювати фейки про співробітників

Інформацію про нібито причетність співробітників ДФС поширили Василевська-Смаглюк та Холодов. 

У ДФС попросили нардепів з податкового комітету не поширювати фейки про співробітників
Фото: ДФС у Facebook

Державна фіскальна служба закликала комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не поширювати неправдиві дані про роботу відомства та його співробітників.

Раніше народні депутати Андрій Холодов та Ольга Василевська-Смаглюк, які займають керівні посади в цьому парламентському комітеті, поширили інформацію про те, що співробітники ДФС стали учасниками масової бійки зі стріляниною у ніч на 15 травня у клубі "Культ" на Позняках. Цю інформацію спростували в пресслужбі ДФС.

15 травня у розташованому на вул. Ревуцького на столичному житловому масиві Позняки нічному клуб і"Культ" трапилася масова бійка зі стріляниною, у ході якої було поранено охоронця хакладу. Прибула на місце поліція затримала учасників події, вилучила зброю, боєприпаси та крупні суми в готівці. Дарницьке управління Нацполіції продовжує слідчі дії щодо цього інциденту.  

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