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Збережи природу: Епіцентр впроваджує всеукраїнський екомарафон Новини компаній

Епіцентр запрошує всіх небайдужих українців долучитися до екоініціатів компанії і зробити свій внесок в майбутнє нашої планети.

У компанії впевнені - кожне посаджене дерево, кущ або квітка, кожна пластикова пляшка або батарейка, яка пішла на вторинну переробку, важливі для формування екокультури в нашій країні. Саме тому Епіцентр продовжує реалізацію цілого ряду екопроектів.

Зокрема, компанія збирає використані батарейки для гарантованої відправки на переробку, заохочує покупців сортувати сміття, використовує екопродукти,  ресайклінговий посуд, а також постійно розширює асортимент екотоварів.

Нещодавно Епіцентр реалізував ще одну акцію, приурочену до 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, яка забрала тисячі людських життів і завдала непоправної шкоди українській екології. На згадку про цю катастрофу компанія стала партнером мультимедійного проекту «Чорнобиль. Подорож», створеного з ініціативи Офісу Президента і реалізованого агентством Gres Todorchuk і іншими учасниками.

З ініціативи мережі «Епіцентр» до річниці аварії на столичному ВДНГ також було висаджено 400 саджанців шипшини - як нагадування нинішнім і майбутнім поколінням про трагедію. Шипшина - один із символів покинутого після аварії міста Прип'ять. До Чорнобильської катастрофи в місті росло 30 000 кущів троянд, а коли його залишили люди, декоративні троянди не зникли, а переродилися в дикий шипшина. Тому нові кущі рослини на ВДНГ символізують не лише трагедію, а й народження нового життя.

Крім цього, до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії співробітники компанії «Епіцентр» висадили хвойні та листяні дерева в Києві: в Національному комплексі «Експоцентр України» ВДНГ та в сквері пам'яті ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Акція з висадки дерев відбулася і в інших містах України.

Таким чином Епіцентр вносить свій внесок в озеленення українських міст. Адже за даними екологів, у Києві при нормі насаджень 20 кв. метрів на людину не вистачає 918 га зелених насаджень, а в Одесі при нормі 14,4 кв. м на людину не вистачає 770 га зелених насаджень.

Успішною стала і екологічна акція по висадці дерев спільно з українськими зірками. До ініціативи приєдналися лідери думок, тим самим підкреслюючи важливість таких ініціатив: власник і бренд-шеф мережі ресторанів Gastrofamily Діма Борисов і головний виконавчий директор Олена Борисова, співачка Анна Завальська з сином і батьком, блогер і ведуча шоу «Ходять чутки» Раміна Есхакзай, редактор журналу Cosmopolitan Україна, співачка Анна Добриднєва та інші.

«Епіцентр, як соціально відповідальний бізнес, реалізовує проекти, що впливають на медицину, культуру, спорт і природу, тобто на якість нашого життя в цілому. Мета наших екоініціатів - показати, що відношення до навколишнього середовища має бути іншим; що товари, якими люди користуються щодня, можуть бути «еко»; що листя можна не спалювати, а компостувати, а дерева не рубати, а висаджувати », - розповідає Chief Marketing Officer «Епіцентр К» Ірина Шинкаренко.

У числі інших креативних еконініціатів компанії - перша zero waste виставка в Україні і світі. Епіцентр і агентство Postmen вирішили продовжити масштабний мистецький проект «Леся Українка: 150 імен», в якому компанія виступає партнером. Епіцентр забезпечить подальше використання та переробку матеріалів експозиції, зокрема, банерів. Залучені до проекту дизайнери перетворять всі матеріали виставки в дизайнерські речі. Колекцію «Леся Українка: 150 імен» планують представити на окремій події.

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