"Нафтогаз" може викупити ОВДП уряду за резервні 57 млрд гривень

Чинне правління НАК на такий крок не погодиться.

НАК "Нафтогаз України" може викупити ОВДП уряду за резервні кошти в розмірі 57 млрд гривень, однак для цього потрібно замінити правління компанії.

Про це йдеться в публікації LB.ua "Витренко vs набсовет НАК: конфликт продолжается".

"Після зміни правління, за інформацією LB.ua, варто очікувати, що НАК за резервні кошти викупить ОВДП, ніж поповнить держбюджет. Чинне правління на такий крок не погодиться, оскільки резервні кошти НАК зазвичай тримає не для підтримки бюджету, а для закупівлі газу на опалювальний період", - йдеться у матеріалі.

Разом з тим, чинний склад Наглядової ради "Нафтогазу" наполягає на тому, щоб правління компанії не змінювалося - це умова того, що Наглядова рада погодиться продовжити роботу на рік.

Нагадаємо, відповідно до корпоративних процедур "Нафтогазу", з 14 травня набуває чинності припинення повноважень п’яти з шести членів Наглядової ради - Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлії Ковалів та Наталії Бойко, які оголосили про свою відставку 30 квітня.

За інформацією LB.ua, всі п’ятеро членів Наглядової ради, повноваження яких були припинені, будуть знову призначені вже на початку наступного тижня терміном на 1 рік.

За інформацією співрозмовників LB.ua, 13 травня відбулась зустріч між представниками Наглядової ради НАК та очільниками Уряду та Офісу президента. На ній членам наглядової ради було запропоновано надати умови, за яких вони залишаться на своїх посадах.

Сьогодні представники наглядової ради надали ці умови: продовження повноважень всіх членів наглядової ради на 1 рік з одночасним збереженням нинішнього складу правління НАК теж на 1 рік. Також серед умов - виключення зі складу наглядової ради Роберта Бенша.

За інформацією LB.ua, прем’єр-міністр погодився на ці умови. Зараз очікується рішення Офісу президента.