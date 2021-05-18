Горішні Плавні знову очолили рейтинг найбільших індустріальних міст з найчистішим повітрям

Місто Горішні Плавні (Полтавська обл.) з комплексного індексу забруднення атмосфери (ІЗА), як і в 2019 році, знову виявилось найбільш екологічно чистим промисловим містом за підсумками 12 місяців 2020 року серед 39 найбільших індустріальних міст України (в яких розраховується індекс) з показником 1,9 (до 5п.- низький рівень). Даний індекс враховує ступінь забруднення атмосферного повітря відповідно до п'яти пріоритетних забруднюючих домішок. Такі дані в рамках звіту про стан забруднення навколишнього природного середовища на території України опублікувала Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) ім. Б.Срезневського.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря в містах України здійснювалася за даними спостережень в 39 містах на 129 стаціонарних постах мережі моніторингу гідрометеорологічних організацій. В атмосферному повітрі визначався вміст 22 забруднюючих речовин, включаючи вісім важких металів.

Антирейтинг з найвищими показниками забруднення в 2020му році знову очолив Маріуполь, також високий рівень забруднення зафіксовано (в порядку зменшення) в Кам'янському, Дніпрі, Кривому Розі, Одесі, Києві, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі.

У звіті підкреслюється, що в містах, де проводилися дослідження, в 2020му році були перевищені середні концентрації діоксиду азоту, формальдегіду, завислих речовин, фенолу, оксиду вуглецю, оксиду азоту, аміаку, діоксиду сірки та ін.

У цих містах знаходяться великі промислові підприємства. У Маріуполі розташовані Металургійний комбінат ім. Ілліча і Азовсталь, що належать Групі «Метінвест»; в Кам'янському - Дніпроазот Ігоря Коломойського та Дніпровський металургійний комбінат, який зараз знаходиться в управлінні Групи «Метінвест»; в Дніпрі - ДТЕК Придніпровська ТЕС, що належить Групі «ДТЕК» і Дніпровський металургійний завод (Група «DCH»); в Кривому Розі - АрселорМіттал Кривий Ріг Групи «АрселорМіттал», Північний, Центральний, Інгулецький і Південний ГЗК, якими володіє «Метінвест»; в Києві - Дарницька ТЕЦ, що належить компанії «Євро-реконструкція»; в Запоріжжі - ПАТ «Запоріжсталь» Групи «Метінвест».

При цьому в звіті наголошується, що загальний рівень забруднення атмосферного повітря в містах України за 12 місяців 2020 року за показником ІЗА (усереднений коефіцієнт індексу забруднення атмосфери, який визначається за п'ятьма компонентами з найвищою ГДК) знизився з 8,2 до 7,0 порівняно з аналогічним періодом 2019 року за рахунок середньорічного зниження вмісту формальдегіду, фенолу та фтористого водню. Незначне поліпшення якості повітря сталося через зниження рівня промислового виробництва в період пандемії.

П'ятірка лідерів з найбільш чистим повітрям у січні-грудні 2020 року виглядає наступним чином: Горішні Плавні (Полтавська обл.) - 39-е місце, Ізмаїл (Одеська обл.) - 38-е, Світловодськ (Кіровоградська обл.) - 37-е, Харків (Харківська обл.) - 36-е і Бровари (Київська обл.) - 35-е. З великих промислових підприємств в Горішніх Плавнях (Полтавська обл.) розташовані Полтавський, Єристівський та Біланівський гірничозбагачувальні комбінати Групи Ferrexpo.