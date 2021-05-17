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Постраждалим від карантинних обмежень вже виплатили 1 мільярд гривень

Виплати вже отримали 75 856 найманих працівників та 49 144 ФОПи.

Постраждалим від карантинних обмежень вже виплатили 1 мільярд гривень
Фото: EPA/UPG

Станом на 17 травня постраждалим від карантинних обмежень з бюджету виплатили 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Так, гроші направлено на виплату державної допомоги 125 тисячам найманих працівників та підприємців, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень у “червоних зонах”.

“Зокрема, виплати вже отримали 75 856 найманих працівників та 49 144 ФОПи. У регіональному розрізі найбільше виплат вже отримали підприємці та наймані працівники у Києві (понад 206 млн грн), Львівській (майже 107 млн грн) та Харківській (90 млн грн) областях”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підприємці, бізнес яких постраждав внаслідок запровадження карантинних обмежень, можуть звернутися для нарахування 8 тисяч гривень “карантинної” допомоги від держави до 19 травня.

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