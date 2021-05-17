Ілон Маск знову обвалив курс біткойна одним твітом

Вартість біткойна в понеділок, 17 травня, вперше майже за три місяці опустилась нижче 45 тисяч доларів.

Це сталося після того, як мільярдер Ілон Маск натякнув, що автовиробник Tesla міг продати свої біткойни, пише Bloomberg.

Один із користувачів Twitter написав, що власники біткойнів в наступному кварталі можуть розчаруватися, дізнавшись про те, що Tesla позбулася своєї криптовалюти. Маск прокоментував цей твіт одним словом: "Дійсно". І хоч пізніше він уточнив, що Tesla поки що не продала жодного біткойна, курс крипти обвалився майже на 10%.

Ринкова капіталізація біткойна зараз становить близько 837 млрд доларів.

Нагадаємо, що на минулому тижні Маск повідомив, що Tesla не буде продавати свої електромобілі за біткойни, попри раніше анонсовані плани. Причиною такого рішення стала неекологічність криптовалюти, для майнінгу якої масово використовують електроенергію, вироблену з викопного палива.

Після заяви Маска курс біткойна обвалився майже на 15%.

У лютому Tesla заявила про рішення приймати біткойни в якості плати за свою продукцію. Тоді ж компанія оголосила, що купила біткойнів на 1,5 млрд доларів. В день, коли це стало відомо, його курс підскочив на 16%.