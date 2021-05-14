АМКУ дозволить "Метінвесту" Ахметова купити Дніпровський меткомбінат на певних умовах

Щоб уникнути потенційного негативного впливу на на ринку, Metinvest B.V. візьме на себе низку зобов'язань.

Антимонопольний комітет України готовий задовольнити заявку материнської компанії металургійного холдингу "Метінвест" - Metinvest B.V. - на придбання у власність майнового комплексу ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат".

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

У той же час, щоб уникнути потенційного негативного впливу на конкуренцію на ринку товарного чавуну, Metinvest B.V. візьме на себе низку зобов'язань.

Так, Metinvest B.V. протягом трьох років має:

1. Не допускати необґрунтованої відмови від реалізації чушкового товарного чавуну суб'єктам господарювання, які не пов'язані на момент скоєння концентрації відносинами контролю з Metinvest B.V., а саме при наявності запитів забезпечувати реалізацію чавуну в загальному обсязі не менше 12 тис. тонн щорічно.

2. При реалізації чушкового товарного чавуну суб'єктам господарювання, які не пов'язані з Metinvest B.V., застосовувати ринкові ціни.

3. Надавати АМКУ інформацію про обсяги поставок на український ринок чушкового товарного чавуну виробництва Metinvest B.V., в натуральному і вартісному вираженні, з позначенням споживачів та цін реалізації.

Для прийняття остаточного рішення АМКУ збирає відгуки від інших учасників ринку до 15 травня.

Раніше, 14 травня, в "Метінвесті" заявили, що вважають необґрунтованими вимоги АМКУ щодо придбання "Дніпровського металургійного комбінату". Також зазначається, що заявку на участь у торгах було скеровано до АМКУ ще минулого року.

АМКУ почав розглядати заявку щодо "Дніпровського металургійного комбінату" 10 лютого. Раніше Комітет також надав дозвіл ТОВ "Оптимал Трейд" на придбання майнового комплексу ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК), який раніше входив до складу корпорації ІСД, а в 2017-2020 роки перебував під управлінням менеджерів Ріната Ахметова.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Нагадаємо, у липні 2019 року "Дніпровський металургійний комбінат" почав відновлювати роботу після простою.