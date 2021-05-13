Держгеокадастр виставляє на торги території Смарагдової мережі та природно-заповідного фонду, - народна депутатка

Більше половини всіх територій, які були виставлені на торги, охороняються відповідно до резолюції 4 Бернської конвенції.

Держгеокадастр виставляє на торги території Смарагдової мережі та природно-заповідного фонду. Наразі на торги виставлено 20 затверджених територій Смарагдової мережі загальною площею 375,4 га, що становить майже 17% від всіх виставлених на торги територій.

Про це заявила народна депутатка Юлія Овчинникова.

За її словами, Українська Природоохоронна Група - UNCG надала результати аналізу ділянок державної власності, які включено до переліку земельних ділянок, права на які буде виставлено на земельні торги Головним управлінням Держгеокадастру в Миколаївській області.

Згідно з результатами аналізу, більше половини всіх територій, які були виставлені на торги, охороняються в Україні відповідно до резолюції 4 Бернської конвенції.

"Це природні степи та долини річок. Переважна кількість цих територій розміщені на схилах понад 5%, а отже їх розорювання заборонено відповідно до Закону України "Про охорону земель". Одна з великих ділянок площею 100 га - одна з найбільших степових цілин Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський». Окрім цього, на продаж виставлено майже половину площі ландшафтного заказника місцевого значення “Михайлівський” - 40 га цілинної ділянки степу", - пояснила депутатка.

Також, за її словами, зі статусом "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва" на аукціоні виставлені і 4 лісосмуги.

Юлія Овчинникова вважає такі дії Держгеокадастру неприпустимими та такими, що ставлять під загрозу виконання Україною міжнародних зобов'язань щодо збереження територій Смарагдової мережі.

За її словами, завтра відбудеться нарада, на якій депутатка, яка є однією з авторок законопроєкту "Про території Смарагдової мережі" (№ 4461), планує виступити проти продажу Смарагдових територій та земель природно-заповідного фонду та за недопущення завдавання шкоди особливо цінним для біорізноманіття територіям.

Смарагдова мережа (Emerald Network) – мережа природоохоронних територій, створена задля збереження видів та оселищ, які потребують охорони на загальноєвропейському рівні. Смарагдова мережа формується у країнах, які не є членами ЄС, і є аналогічною до мережі Natura 2000, яка функціонує у країнах ЄС. Розробка Смарагдової мережі України розпочалася у 2009 році і триває досі. Наразі Смарагдова мережа в Україні включає близько 12% території країни, у тому числі чимало українських лісів.